На трассе "Кола" произошло смертельное ДТП с легковушкой и грузовиком

Погибли два человека. Еще один мужчина попал в больницу.

В Кировском районе Ленобласти накануне ночью, 17 февраля, произошло смертельное ДТП. На трассе "Кола" водитель легковушки Dodge Stratus не справился с управлением авто и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с КАМАЗом. В результате случившегося погибли 25-летние пассажиры, которые находились в машине Dodge Stratus. Молодой человек и девушка скончались до прибытия скорой помощи.

По информации Piter.tv, водитель иномарки был госпитализирован в ЦРБ г. Шлиссельбург. Мужчина находится в тяжелом состоянии.

Мужчина, который управлял КАМАЗом, отделался испугом.

Проверку по факту ДТП проводит СО ОМВД России по Кировскому району Ленобласти. Обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее на Piter.tv: на Мурманском шоссе автомобиль "Киа" влетел в отбойник и застрял в нем.

Фото: Piter.tv