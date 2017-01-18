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На трассе "Кола" в Ленобласти перекроют два съезда с 7 по 9 августа
Вчера, 23:57
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На трассе "Кола" в Ленобласти перекроют два съезда с 7 по 9 августа

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На участках будут проводить работы по ликвидации колейности покрытия проезжей части.

На федеральной трассе "Кола" с 7 по 9 августа вводятся ограничения для транспорта. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад". 

На развязке 36-го километра дороги Р-21 и участка "Магистральная" во Всеволожском районе Ленобласти полностью перекроют два съезда – с Мурманского шоссе в поселок имени Морозова при движении со стороны Мурманска и с "Магистральной" на "Колу" в направлении Петербурга. На участках будут проводить работы по ликвидации колейности покрытия проезжей части. 

Объезд закрытых участков возможен через разворот, расположенный на 30-м километре трассы, и через транспортную развязку, которая находится на 41-м километре в Кировске. 

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования. 

Пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад" 

Ранее на Piter.TV: трассу "Кола" перекроют 6 августа в связи с разводкой моста через Свирь.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Теги: перекрытие съездов, трасса кола
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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