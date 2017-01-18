На трассе "Кола" в Ленобласти перекроют два съезда с 7 по 9 августа

На участках будут проводить работы по ликвидации колейности покрытия проезжей части.

На федеральной трассе "Кола" с 7 по 9 августа вводятся ограничения для транспорта. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

На развязке 36-го километра дороги Р-21 и участка "Магистральная" во Всеволожском районе Ленобласти полностью перекроют два съезда – с Мурманского шоссе в поселок имени Морозова при движении со стороны Мурманска и с "Магистральной" на "Колу" в направлении Петербурга. На участках будут проводить работы по ликвидации колейности покрытия проезжей части.

Объезд закрытых участков возможен через разворот, расположенный на 30-м километре трассы, и через транспортную развязку, которая находится на 41-м километре в Кировске.

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования. Пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Ранее на Piter.TV: трассу "Кола" перекроют 6 августа в связи с разводкой моста через Свирь.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"