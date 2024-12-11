На трассе "Екатеринбург - Алма-Ата" столкнулись 19 машин

Информации о пострадавших нет.

Столкновение 19 транспортных средств произошло на автомобильной трассе "Екатеринбург - Алма-Ата" в Казахстане. В настоящее время на месте инцидента работают сотрудники экстренных служб. Соответствующее заявление в социальных сетях сделали сотрудники пресс-службы компании - оператора на дорогах республики "Казавтожол". Известно, что автомобильная авария зафиксирована в 12:30 дня по местному времени (в 10:30 утра по времени Москвы) на 1630-километре дороги. Предварительных сведений о пострадавших нет.

Предварительная причина ДТП - несоблюдение скоростного режима и безопасной дистанции. сообщение компании-оператора

Напомним, что данная трасса ранее была закрыта из-за метели с сильным ветром. Однако уже в 10:30 утра по местному времени власти разрешили ее решили открыть для движения.

В Челябинске при ДТП с автобусом и двумя автомобилями погиб человек.

Фото и видео: Telegram / ВЕСТИ