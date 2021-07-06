На трассе Джубга — Сочи снова перекрыли движение

Вода частично размыла проезжую часть.

На трассе Джубга — Сочи перекрыли движение. Об этом журналистам объяснили представители регионального ГИБДД. На этот раз ограничения введены около населенного пункта Лермонтово. Там сошел сель. Участок трассы закрыт для транспорта полностью. Вода течет по проезжей части, частично размыв дорожное полотно.

Около Горячего Ключа инспекторы ДПС перенаправляют водителей на Апшеронск, в городе Туапсе - на Майкоп через Шаумянский перевал. В Краснодарском крае призывают воздерживаться от поездок по региону. Ограничений по движению в сторону Геленджика пока что нет. Ранее движение на пять часов было перекрыто около села Кроянское.

Напомним, что сначала непогода обрушилась на Сочи, а затем - в Туапсинский район. Группа спасателей направилась в регионе из-за опасного подъема уровня рек.

В шести муниципалитетах Кубани ввели режим ЧС.

Видео: Telegram / Кубанские Новости