На трассе А-180 "Нарва" в районе деревни Черемыкино изменится схема движения

С 27 октября будет закрыт сквозной проезд по старому направлению.

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" информирует об изменении схемы движения на реконструируемом участке федеральной автомобильной дороги А-180 "Нарва" в Ломоносовском районе Ленинградской области.

С 27 октября будет закрыт сквозной проезд по старому направлению трассы А-180, проходящему через Черемыкино. Проезд в деревню со стороны Петербурга и Ленобласти будет обеспечен через построенную транспортную развязку на пересечении федеральных дорог А-180 "Нарва" и А-120 "Санкт-Петербургское южное полукольцо". До окончания реконструкции на всем протяжении участка трассы А-180 с 31-го по 54-й км действует ограничение скорости до 40 км/ч.

Схема: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Подрядчик продолжит выполнять различные работы по обустройству, установке средств организации движения.

Также стало известно, что на Мурманском шоссе введут ограничения для водителей на три месяца.

Фото: Piter.tv