В Подмосковье на трассе А-107 обрушился надземный пешеходный мост

На данный момент выясняются обстоятельства обрушения, но по предварительной причине, большегруз задел опору моста.

В Подмосковье на федеральной трассе А-107 ночью фура снесла надземный пешеходный мост. Конструкция рухнула на дорогу, полностью перегородив движение в обе стороны. Об этом сообщили российские СМИ.

На данный момент выясняются обстоятельства обрушения, но по предварительной причине, большегруз задел опору моста. После этого переход рухнул прямо на автоцистерну. Пострадавших удалось избежать, так как до водителя не достало, а пешеходов на мосту не было.

Завал на дороге разгружают три крана. Движение скоро будет восстановлено.

В августе на Мурманском шоссе легковушка столкнулась с фурой, есть погибшие.

Фото: соцсети