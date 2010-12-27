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На Мурманском шоссе легковушка улетела в кювет после столкновения с фурой
Сегодня, 9:53
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Rybka123

На Мурманском шоссе легковушка улетела в кювет после столкновения с фурой

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Ещё один автомобиль загорелся прямо на дороге.

В ночь на 17 августа на Мурманском шоссе произошло серьёзное ДТП с участием легкового автомобиля и большегруза. Об этом сообщили правоохранительные органы.

Как стало известно, авария случилась около часа ночи недалеко от посёлка Чаплино. По предварительной информации фура въехала в зад легковушки, отчего та несколько раз перевернулась и улетела в кювет. Большегруз также отнесло с дороги на обочину. Сообщается, что в результате авария ещё один легковой автомобиль загорелся. Информации о погибших не поступало.

По факту происшествия проводится проверка. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Фото: Piter. TV

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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