На Мурманском шоссе легковушка улетела в кювет после столкновения с фурой

Ещё один автомобиль загорелся прямо на дороге.

В ночь на 17 августа на Мурманском шоссе произошло серьёзное ДТП с участием легкового автомобиля и большегруза. Об этом сообщили правоохранительные органы.

Как стало известно, авария случилась около часа ночи недалеко от посёлка Чаплино. По предварительной информации фура въехала в зад легковушки, отчего та несколько раз перевернулась и улетела в кювет. Большегруз также отнесло с дороги на обочину. Сообщается, что в результате авария ещё один легковой автомобиль загорелся. Информации о погибших не поступало.

По факту происшествия проводится проверка. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Фото: Piter. TV