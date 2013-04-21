На трассе А114 столкнулись две машины и мотоцикл

На магистрали "Вологда - Новая Ладога" произошло ДТП с пострадавшими.

4 июля на трассе А114 "Вологда - Новая Ладога" произошло ДТП, сообщает аварийно-спасательная служба Ленинградской области. Около 15:30 на 482 километре автомагистрали столкнулись два легковых автомобиля, Hyundai и Лада, и мотоцикл.

В ДТП возле поселка Воскресная Горка Волховского района пострадали водитель мотоцикла и пассажир Лады. Помощь на месте обоим пострадавшим оказали сотрудники аварийно-спасательной службы, после чего они были госпитализированы скорой помощью.

В обстоятельствах аварии на месте разбирались сотрудники ГИБДД.

5 июля каршеринговый автомобиль сбил женщину на трамвайной остановке на Васильевском острове.

Фото: ВКонтакте/аАварийно-спасательная служба ЛО