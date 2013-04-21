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На трассе А114 столкнулись две машины и мотоцикл
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На трассе А114 столкнулись две машины и мотоцикл

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На магистрали "Вологда - Новая Ладога" произошло ДТП с пострадавшими.

4 июля на трассе А114 "Вологда - Новая Ладога" произошло ДТП, сообщает аварийно-спасательная служба Ленинградской области. Около 15:30 на 482 километре автомагистрали столкнулись два легковых автомобиля, Hyundai и Лада, и мотоцикл. 

В ДТП возле поселка Воскресная Горка Волховского района пострадали водитель мотоцикла и пассажир Лады. Помощь на месте обоим пострадавшим оказали сотрудники аварийно-спасательной службы, после чего они были госпитализированы скорой помощью. 

В обстоятельствах аварии на месте разбирались сотрудники ГИБДД. 

5 июля каршеринговый автомобиль сбил женщину на трамвайной остановке на Васильевском острове. 

Фото: ВКонтакте/аАварийно-спасательная служба ЛО

 

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Категории: Новости Ленинградской области, Происшествия, Лента новостей,

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