На транспортном фестивале в Петербурге представили электробус "Пионер"

Петербуржцы смогут оценить транспорт уже осенью этого года.

На Международном транспортном фестивале "SPbTransportFest" в Петербурге представили высокотехнологичный электробус "Пионер". Об этом в пятницу, 21 мая, сообщили в пресс-службе Смольного. На выставке инновационной техники на Манежной площади присутствовали также новейшие троллейбусы, трамваи, грузовые и легковые автомобили и специальная техника. Как отметил глава Петербурга Александр Беглов, отныне в городе собирают всю линейку экологически чистого транспорта.

Особое внимание уделили электробусу "Пионер", который собирался на Невском заводе электрического транспорта, который входит в российскую компанию "ПК Транспортные системы".

Модель низкопольная, кроме того, для семей с детьми и особых категорий граждан предусмотрено оборудованное всем необходимым пространство. Пресс-служба Смольного.

Транспорт длиной 18 метров способен зарядиться за 3-4 часа в автопарке, после чего может работать целый день. А в салоне автобуса для граждан установлены кондиционеры и разъёмы для подзарядки мобильных телефонов. К тому же, предусмотрена функция подогрева сидения.

Беглов отметил, что для Петербурга важен экологически чистый транспорт. Известно, что город заключил соглашение с компанией "Газпром", заводом КАМАЗ и Министерством промышленности и торговли, в рамках которого городской транспорт будет переведён на природный газ. Так, программу в планах завершить в 2023 году.

Ранее мы писали, что осенью этого года в Петербурге запустят электробус "Пионер".

Фото: gov.spb.ru