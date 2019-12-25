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На торгах продали здание НИИ "Источник" в Петроградском районе
Сегодня, 14:28
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На торгах продали здание НИИ "Источник" в Петроградском районе

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Производственное здание находится у берега набережной реки Карповки.

В Петербурге продали недвижимость АО "НИИ проектно-конструкторский и технологический аккумуляторный институт "Источник" на улице Даля. Как пишет "РБК", сумма покупки составила 1,044 млрд рублей. 

Победителем торгов стало ООО "Электрон", у него несколько совладельцев. 

Начальная цена покупки составляла 995 млн рублей. На продажу было выставлено восьмиэтажное здание и небольшое одноэтажное производственное здание. "Источник" обанкротился в 2019 году. 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что стоимость усадьбы графов Шуваловых снизили на четверть. 

Фото: Яндекс.Карты

Теги: продажа, торги
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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