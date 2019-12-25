Стоимость усадьбы графов Шуваловых снизили на четверть

Торги проводят уже не в первый раз.

Российский аукционный дом напомнил о приеме заявок на покупку усадебного комплекса графов Шуваловых в Шуваловском парке. Торги пройдут по голландской схеме, то есть на понижение.

Начальная цена объекта составляет 366,1 млн рублей, а минимальная – 274,5 млн рублей. Заявки на участие принимают до 1 апреля. Сами торги пройдут 7 апреля. Объект принадлежит Всероссийскому научно-исследовательскому институту токов высокой частоты имени Вологдина (входит в ГК "Ростех"). Инвестору предоставляется скидка в 25%.

В комплекс входит участок площадью 7,5 га и 12 зданий. 5 из них являются объектами культурного наследия: "Большой дворец", "Малый дворец", "Конный двор", "Дом садовника" и "Туфовая арка". Новому владельцу нужно будет отреставрировать объекты и развивать их туристический потенциал.

Ранее торги проводились в мае 2021 года, а затем — в ноябре.

Фото: Piter.tv