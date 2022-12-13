На тлеющей свалке в Вырице проводят внеплановую проверку

Ведомство будет разбираться в ситуации и искать причины возгорания.

В Вырице на тлеющий мусорный полигон с внеплановой проверкой приехали инспекторы Росприроднадзора. Они проверили воздух и отходы. Об этом сообщила глава ведомства Светлана Радионова.

В Гатчинском районе до сих пор тлеют отходы. Очаги долгое время пытаются потушить водой, но мусор продолжает гореть. Жители жалуются на вонь.

По словам Радионовой, ведомство будет разбираться в ситуации и искать причины возгорания. В Росприроднадзоре пообещали решить проблему.

Ранее на Piter.tv: эконадзор проверил воздух около тлеющей свалки Гатчинском районе.

Фото: Pxhere