На тлеющей свалке в Вырице проводят внеплановую проверку

В Вырице на тлеющий мусорный полигон с внеплановой проверкой приехали инспекторы Росприроднадзора. Они проверили воздух и отходы. Об этом сообщила глава ведомства Светлана Радионова.
В Гатчинском районе до сих пор тлеют отходы. Очаги долгое время пытаются потушить водой, но мусор продолжает гореть. Жители жалуются на вонь.
По словам Радионовой, ведомство будет разбираться в ситуации и искать причины возгорания. В Росприроднадзоре пообещали решить проблему.
Ранее на Piter.tv: эконадзор проверил воздух около тлеющей свалки Гатчинском районе.
Фото: Pxhere
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