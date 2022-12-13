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На тлеющей свалке в Вырице проводят внеплановую проверку
Сегодня, 19:12
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На тлеющей свалке в Вырице проводят внеплановую проверку

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Ведомство будет разбираться в ситуации и искать причины возгорания.

 В Вырице на тлеющий мусорный полигон с внеплановой проверкой приехали инспекторы  Росприроднадзора. Они проверили воздух и отходы. Об этом сообщила глава ведомства Светлана Радионова.

В Гатчинском  районе до сих пор тлеют отходы. Очаги долгое время пытаются потушить водой, но мусор продолжает гореть. Жители жалуются на вонь. 

По словам Радионовой, ведомство будет разбираться в ситуации и искать причины возгорания. В Росприроднадзоре пообещали решить проблему.

Ранее на Piter.tv: эконадзор проверил воздух около тлеющей свалки Гатчинском районе.

Фото: Pxhere

Теги: вырица, глава росприроднадзора, полигон, свала в вырице
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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