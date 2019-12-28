Через "Сестрорецкое болото" проляжет обновленный экологический маршрут

Длина тропы составит более полутора километров.

Протяженность эколого-патриотической тропы на территории заказника "Сестрорецкое болото" в 2020 году увеличат. Об этом рассказал "Петербургский дневник" со ссылкой на главу комитета по природопользованию Дениса Беляева.

На данный момент тропа составляет полтора километра в длину и проходит мимо нескольких дотов и карельского укрепленного района, существовавших во время войны. Удлиненную тропу обустроят информационными стендами.

Отмечается, что в экскурсионный маршрут по соседствующему с "Болотом" Сестрорецкому рубежу также планируют добавить часть экологической тропы.

Ранее мы рассказывали, что в Петербурге обнаружили редкий "мохнатый лед".

Фото: oopt.spb.ru