На территории новой школы "Газпрома" на Васильевском острове заметили поросят

В Петербурге готовится к открытию школа "Газпрома" с планетарием и эколого-биологическим центром.

Вторая школа "Газпрома" на намывных территориях Васильевского острова в Петербурге почти готова к открытию, на её территории обнаружили топиари в виде поросят, медведей, оленей, а также миниатюрный кабриолет и школьные атрибуты, передает "Фонтанка".

Школа ПАО "Газпром" "Сильное начало" рассчитана на 1650 учеников. Здание занимает площадь более 17,5 тыс. кв. м и имеет 3–5 этажей. На территории учебного заведения установлены топиари в виде животных и предметов, включая поросят, медведей, оленей, черепаху, школьника с самолётом, кабриолет, футбольные бутсы и мяч.

Учебное заведение оснащено малым спортзалом с тренажёрным залом, залом хореографии, скалодромом, фото- и театральными студиями, студией звукозаписи, гончарной мастерской, полигоном робототехники, эколого-биологическим центром, планетарием и игровыми комнатами.

Медицинский блок включает кабинет стоматолога. Открытие школы планируется 1 сентября 2025 года.

Ранее в Василеостровском районе ввели в эксплуатацию ледовый спорткомплекс.

Фото: freepik