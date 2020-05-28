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На территории хлебокомбината в Луге произошел пожар
Сегодня, 11:19
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На территории хлебокомбината в Луге произошел пожар

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Возгорание произошло в гаражах.

В воскресенье, 10 октября, в Лужском районе Ленобласти произошел пожар. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.

На территории хлебокомбината в городе Луга по улице Инженерной очевидец заметил задымлении. Как выяснилось, пламя вспыхнуло в гаражах. Тушить пожар отправилась служба спасения. 

Известно, что информация о возгорании поступила в 7:52. К 8:25 пять пожарных на одной спецмашине пламя потушили. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что пожар в доме Чубакова полностью ликвидировали.

Фото: Piter.tv

Теги: лужский хлебокомбинат, пожар в гаражах, пожар ленобласть, улица малая инженерная
Категории: Новости Ленинградской области, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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