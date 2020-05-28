На территории хлебокомбината в Луге произошел пожар

Возгорание произошло в гаражах.

В воскресенье, 10 октября, в Лужском районе Ленобласти произошел пожар. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.

На территории хлебокомбината в городе Луга по улице Инженерной очевидец заметил задымлении. Как выяснилось, пламя вспыхнуло в гаражах. Тушить пожар отправилась служба спасения.

Известно, что информация о возгорании поступила в 7:52. К 8:25 пять пожарных на одной спецмашине пламя потушили.

Ранее на Piter.tv сообщили, что пожар в доме Чубакова полностью ликвидировали.

Фото: Piter.tv