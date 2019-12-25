На территории бывшего мясокомбината "Самсон" построят школу на 1125 мест

В Петербурге определились, как используют территорию бывшего мясокомбината "Самсон" в Московском районе. На участке построят школу, сообщила 8-го февраля пресс-служба губернатора.
Инвестор построит образовательное учреждение на 1125 мест, наименование компании не уточняется. После строительства здание передадут в собственность города.
В Московском районе планируют построить еще две школы, три детских сада и поликлинику.
Ранее территорию завода думали использовать для создания парка развлечений.
Фото: metallostroy.org
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