На телеканале ТВ-3 покажут детективный триллер "Сенсор"

Фильм снимали на Канонерском острове в Петербурге.

В пятницу, 5 апреля, на телеканале ТВ-3 состоится большая премьера. В эфир выйдет детективный триллер "Сенсор" с Евгением Михеевым в главной роли. Об этом сообщает пресс-служба канала.

По сюжету главному герою фильма, подростку по имени Максим, достается от матери уникальный дар — чувствовать боль других людей. Он обходит стороной все общественные места и большую часть времени проводит дома в одиночестве. Но однажды сверхспособность помогает ему спасти соседку Лену от маньяка. Теперь Максим мечтает найти преступника. Его напарником становится пьющий следователь Савельев, у которого есть свои мотивы в этом деле.

Фильм "Сенсор" снимался на Канонерском острове в Петербурге. Это жилой район, который располагается на берегу Финского залива. Он уникален тем, что через весь район проходит ЗСД. Дорога нависает прямо над домами, а иногда кажется, что проходит через них.

Показ детективного триллера начнется на ТВ-3 5 апреля в 18:30. Этой премьерой телеканал откроет новую линейку собственных фильмов под названием "Сделано на ТВ-3". Каждую неделю зрителям будут показывать кино, снятое в жанрах экшена, триллера и мистики.

Ранее мы писали, что к 1 апреля "Реальные пацаны" и ТНТ опубликовали карту пермского метро.

Фото, видео: пресс-служба ТВ-3