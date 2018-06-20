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К 1 апреля "Реальные пацаны" и ТНТ опубликовали карту пермского метро
Сегодня, 17:56
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Alena_Zinovieva

К 1 апреля "Реальные пацаны" и ТНТ опубликовали карту пермского метро

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Получилось три ветки, 16 станций и один счастливый тупик.

"Реальные пацаны" совместно с телеканалом ТНТ решили пофантазировать 1 апреля. Они подумали над тем, как бы могло выглядеть пермское метро, если бы оно было.

Получилась достаточно масштабная карта, которая состоит из трех веток "Залетно-Удовлетворительная", "Буржуйско-Пролетариатская", "Коляно-Иванычевская", 16 станций и одного счастливого тупика. У каждой станции есть оригинальное название, которое не оставит без улыбки ни одного поклонника сериала.

Ранее мы писали, что проект метро "Шуваловский проспект" создадут за 24 миллиона рублей.

Фото: пресс-служба ТНТ, ВКонтакте / "Реальные пацаны"

Теги: реальные пацаны, схема метро, тнт
Категории: Лента новостей, Новости шоу-бизнеса России,

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