К 1 апреля "Реальные пацаны" и ТНТ опубликовали карту пермского метро

Получилось три ветки, 16 станций и один счастливый тупик.

"Реальные пацаны" совместно с телеканалом ТНТ решили пофантазировать 1 апреля. Они подумали над тем, как бы могло выглядеть пермское метро, если бы оно было.

Получилась достаточно масштабная карта, которая состоит из трех веток "Залетно-Удовлетворительная", "Буржуйско-Пролетариатская", "Коляно-Иванычевская", 16 станций и одного счастливого тупика. У каждой станции есть оригинальное название, которое не оставит без улыбки ни одного поклонника сериала.

Ранее мы писали, что проект метро "Шуваловский проспект" создадут за 24 миллиона рублей.

Фото: пресс-служба ТНТ, ВКонтакте / "Реальные пацаны"