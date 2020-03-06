На телах украинской пары шахматистов нашли следы уколов

Они отравились веселящим газом.

В квартире на западе Москвы погибли профессиональная шахматистка и её приятель. На их телах обнаружили следы от инъекций. В правоохранительных органах рассказали, что молодые люди скончались от веселящего газа. Об этом сообщает ТАСС.

Погибшими оказались 18-летняя студентка МГУ, шахматистка Александра Вернигора и её 26-летний друг Станислав Богданович. Он мастер спорта по шахматам, гроссмейстер. Оба приехали из Украины.

На месте происшествия работает Следственный комитет.

Ранее в Петербурге поймали мужчину, который убил знакомого во время ссоры с экс-женой.