Под Петергофом обнаружили свалку промышленных отходов с мышьяком

Причастные к вывозу отходов люди могут стать фигурантами уголовного дела.

На свалке под Петергофом обнаружили мышьяк, соответствующие результаты сообщило экологом региональное Управление Россельхознадзора. Как сообщили добровольцы "Зеленого фронта", загрязненный участок нашли в Низинском сельском поселении Ломоносовского района Ленобласти.

На земельном участке, следует из результатов осмотра, захоранивали в почву отходы производства и потребления, а также грунт с боем кирпича и бетона. Пробы земли показали, что почва загрязнена мышьяком и потеряла часть плодородных свойств. Россельхознадзор вызвал причастных к вывозу отходов людей и привлек их к административной ответственности. В действиях по завозу и захоронению небезопасного мусора специалисты увидели признаки уголовного деяния, материалы дела направлены следкому.

Активисты, отметили в "Зеленом фронте" разбирались с упомянутой свалкой с апреля 2020 года. Председатель объединения Сергей Виноградов подчеркнул, что недобросовестные люди пытались сделать вид, что участок был загрязнен и до них.

Лица, размещающие отходы на этом участке, пытались выставить дело так, будто этот земельный участок был ранее загрязнен и требовалось проведение рекультивационных работ, однако очевидно, что это лишь попытка легитимизации незаконной свалки. Сергей Виноградов

Тем временем, петербуржцы пожаловались на кучи мусора на пляже в Ольгино.

Фото: greenfront.su