На свадьбе в Нижневартовске зарезали жениха

Местный житель праздновал свою свадьбу в кафе "Летучий голландец".

В воскресенье, 22 марта, стало известно об убийстве на праздновании свадьбы в Нижневартовске. В кафе "Летучий голландец" в ходе ссоры 50-летний мужчина набросился с ножом на 56-летнего местного жителя, который праздновал изменение своего социального статуса. Его доставили в больницу, но он скончался после множественных ударов ножом в грудь.

Как отметили в следственном управлении СК России по ХМАО-Югре, по факту происшествия возбуждено уголовное дело. Нападавший задержан. По данным РИА "Новостей", мужчина был на стороне невесты.

Ранее мы сообщали о том, что 21 марта стало известно о страшной трагедии на севере Москвы. Поступила информация, что в одном из домов на Волоколамском шоссе мужчина жестоко убил собственную жену и тестя с тещей. Преступник набросился на них с ножом и нанес смертельные ранения.