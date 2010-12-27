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На фабрике "Алмаз" взорвался баллон с газом: один человек погиб, шестеро пострадали
Сегодня, 14:57
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lesjasap
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На фабрике "Алмаз" взорвался баллон с газом: один человек погиб, шестеро пострадали

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В Петроградском районе произошла авария в сварочном цеху: взорвался корабль, находящийся на ремонте.

На территории судостроительного завода в Петербурге в результате взрыва газа пострадало семеро человек. Такими сведениями располагают представители пресс-службы ГУ МЧС по региону. 

По данным спасателям, инцидент произошел в сварочном цехе "Алмаз" по Петровскому проспекту, 26 Петроградского района. Очевидцы рассказали, что внутри трюма реставрируемого корабля разгерметизировался баллон с газом. Воспламенения не было. Информация о произошедшем поступила на пульт диспетчера в половину второго дня. Спустя десять минут спасатели прибыли на место аварии. 

Некоторые СМИ сообщили о гибели одного из пострадавших. Издание "78" ссылается на источник в правоохранительных органах. По сведениям, жертва скончалась в камере скорой помощи в момент перевозки в больницу. 

Отметим, что на территории завода выпускаются патрульные и ракетные катера, корабли специального значения и десантные судна.

Напомним, что "Беговая" готовится к первой прокатке электропоезда.

Теги: алмаз , гу мчс , петровский проспект , происшествия спб , сварочный цех , фабрика
Категории: Новости СПб Происшествия

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