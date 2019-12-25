На судебном заседании заявили, что у историка Соколова было изъято почти 500 патронов

Патроны находились в 10 коробках, одна из которых была вскрыта.

На судебном заседании по делу историка Соколова следователь, проводившая первоначальные следственные действия по делу, рассказала, что в ходе обыска квартиры обвиняемого обнаружили почти 500 патронов.

Они лежали в шкафу в коробках, а коробки – в пакете. Второй следователь уточнил, что было изъято 484 патрона. В этом же шкафу лежал мелкокалиберный обрез, из которого, предположительно, Соколов стрелял в девушку.

Напомним, что в ночь на 8 ноября 2019 года в ходе конфликта на почве ревности 63-летний историк Олег Соколов четыре раза выстрелил из обреза в 24-летнюю аспирантку Анастасию Ещенко.

Ранее мы писали, что следующее заседание по делу историка Олега Соколова состоится 27 июля.

Фото: Объединенная пресс-служба судов