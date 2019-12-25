В Парголово выбрали лучшего каменщика 2020 года

Церемония награждения прошла 30 сентября.

В Парголово подвели итоги конкурса на лучшего каменщика в этом году. Победителя наградили во Дворце Труда, рассказали в пресс-службе "Главстрой Санкт-Петербурга".

Практическую часть конкурса проводили на строительной площадке в ЖК "Северная долина". 12 мастеров Петербурга и области два часа выкладывали фрагмент ограждения высотой 97,5 сантиметра и шириной 1,81 метра, которая включала декоративную часть Т-образной формы с проемами и башнями. Задание нужно было выполнить с точностью до миллиметра.

Начальник регионального Госстройнадзора тоже принял участие и попробовал выложить кирпичную кладку.

Один из участников, который работает в профессии десять лет и занял второе место, рассказал, что мечтал поучаствовать в таком конкурсе и обещает себе в следующий раз занять первое место.

Ранее мы писали, что администрация Выборгского района планирует провести велодорожки по всей исторической части города.

Фото: пресс-служба Смольного