На строительной площадке в Шушарах повредилась стрела башенного крана

Конструкция повредилась перед началом рабочего дня.

В четверг, 4 мая, на стройке в Шушарах обломилась стрела башенного крана. Инцидент произошел на Школьной улице. Об этом сообщили в tg-канале "Пушкинский новостной".

Конструкция повредилась перед началом рабочего дня, когда специалисты проводили проверяли исправность грузоподъемной машины. В результате случившегося никто не пострадал.

Сейчас специалисты демонтируют стрелу. В ближайшее время они заменят необходимую деталь.

Застройщик подчеркнул, что строительная площадка работает в обычном режиме.

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