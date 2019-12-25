На стройке ТРК "Голливуд" произошло обрушение

Рухнула угловая стена с высоты примерно 2-3 этажа.

Утром 16 декабря на строительной площадке ТРК "Голливуд", недалеко от станции метро "Пионерская", произошло обрушение. Об этом "Фонтанке" рассказал очевидец.

По его словам, со стороны Богатырского проспекта висят конструкции, однако следов страшных разрушений нет. Как пишет издание, рухнула угловая стена с высоты примерно 2-3 этажа. Все произошло внутри стройплощадки.

Заборы целы, пешеходы идут без ограничений, стройка продолжает функционировать. Сообщает "Фонтанка"

На месте происшествия нет автомобилей скорой помощи или полиции и спасателей. Подробности случившегося выясняются.

Ранее мы писали, что мужчина упал при ремонте фасада полицейского главка на Суворовском проспекте.

Фото: "Фонтанка"