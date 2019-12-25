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На строительство путепровода в Красном Селе власти Петербурга направят еще 100 млн рублей
Сегодня, 20:51
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romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

На строительство путепровода в Красном Селе власти Петербурга направят еще 100 млн рублей

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Путепровод должны достроить 1 июля 2022 года. В результате всего на него затратят 201, 5 млн рублей. 

В Красносельском районе Петербурга на строительство путепровода Смольный направит ещё 100 млн рублей. Об этом сообщается в проекте постановления, размещённом на сайте антикоррупционной экспертизы.

В документе указано, что деньги возьмут из проекта строительства улицы Сперанского, которое не может начаться из-за возведения Арт-квартала. Так, с учетом изменения на улицу Сперанского останется 50 млн рублей. 

Путепровод должны достроить 1 июля 2022 года. В результате всего на него затратят 201, 5 млн рублей. 

Ранее в восьми районах Петербурга введут ограничения для транспорта.

Фото: Piter.tv
 

Теги: путепровод, строительство, финансирование
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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