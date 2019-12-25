На строительство путепровода в Красном Селе власти Петербурга направят еще 100 млн рублей

Путепровод должны достроить 1 июля 2022 года. В результате всего на него затратят 201, 5 млн рублей.

В Красносельском районе Петербурга на строительство путепровода Смольный направит ещё 100 млн рублей. Об этом сообщается в проекте постановления, размещённом на сайте антикоррупционной экспертизы.

В документе указано, что деньги возьмут из проекта строительства улицы Сперанского, которое не может начаться из-за возведения Арт-квартала. Так, с учетом изменения на улицу Сперанского останется 50 млн рублей.

Путепровод должны достроить 1 июля 2022 года. В результате всего на него затратят 201, 5 млн рублей.

Ранее в восьми районах Петербурга введут ограничения для транспорта.

Фото: Piter.tv

