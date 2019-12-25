На строительство Московско-Дунайской развязки правительство РФ выделило 1,5 млрд рублей

Она обеспечит бессветофорный выезд на трассу М-10, которая связывает город с Москвой.

В понедельник, 6 июня, премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому семь регионов получат более 8,3 млрд рублей на строительство и реконструкцию объектов дорожной инфраструктуры.

В частности, в Петербург поступит 1,5 млрд на строительство развязки на пересечении Московского шоссе с Дунайским. Она обеспечит бессветофорный выезд на трассу М-10, которая связывает город с Москвой. Что будет особенно удобным для жителей южный районов.

Добавим, что с появлением развязки завершится формирование магистрали, дублирующей перегруженный участок КАД от Большого Обуховского моста до Пулковского шоссе, добавили в правительстве.

Ранее мы сообщали, что правительство выделит 900 млн рублей на развитие АПК. Выделенные средства пойдут на применение цифровых технологий в сельском хозяйстве.

Фото: piter.tv