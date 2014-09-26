Сложный этап на Московско-Дунайской развязке успешно завершен

С успешным завершением данного этапа строительства Московско-Дунайской развязки проект продолжает свой путь к реализации.

Важный этап строительства Московско-Дунайской развязки успешно завершен. Один из ключевых моментов проекта – монтаж укрепленных балок пролетного строения над улицей Ленсовета – завершен в срок. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Огромные блоки массой до 60 тонн были доставлены на площадку специальным тралом, демонстрируя высокий уровень логистической организации и технической оснащенности строительства.

С момента начала проекта на Московско-Дунайской развязке уже установлено более 4 тысяч тонн металлоконструкций, что является впечатляющим достижением. Строительные работы, протяженностью 1,5 км, идут строго по графику.

Проект также предусматривает установку павильонов на остановках общественного транспорта, обустройство тротуаров и велодорожек, общей протяженностью 1,3 км.

Ранее сообщалось, что развязку на трассе М-10 в Ям-Ижоре сдадут в сентябре.

Фото: админситрация Санкт-Петербурга