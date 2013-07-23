На странице в "Вконтакте" Беглов опубликовал итоги недели

Теперь петербуржцам смогут вакцинироваться от коронавируса в торговых центрах.

На официальной странице "ВКонтакте" губернатор Петербурга опубликовал пост, в котором поделился решениями, принятыми на уходящей неделе. Сообщение Александр Беглов разместил 21 февраля.

В публикации он рассказал, что с 24 января в Северной столице откроются новые пункты вакцинации в "Невском Центре", "Жемчужной Плазе", "Сити Молле", "Охта Молле" и "Европолисе". Кроме того, точки вакцинации должны появитmся еще в десяти городских комплексах.

На этой неделе Беглов обсудил с главой Камчатского края перспективы поставки морепродуктов в Петербург. В обмен на это Северная столица будет поставлять лекарства и медицинское оборудование. Поговорили главы регионов и о сотрудничестве в сферах туризма и культуры.

На заводе "Северная вервь" заложили траулер "Капитан Коротич". Теперь производители смогут добывать и сразу же выпускать готовые рыбные продукты прямо на судне.

Губернатор рассказал о встрече с уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борисом Титовым. Они переговорили о помощи малому бизнесу Петербурга в коронавирусный период. На поддержку было направлено 21,2 миллиарда рублей.

По информации Беглова, на этой неделе Петербург получил более 700 тыс рублей на выкуп детских садов - в Шушарах и Каменке. Это было сделано, чтобы улучшить инфраструктуру в новых кварталах.

Глава города в своей публикации подвел итоги 2020 года в сфере образования. Он отметил, что петербуржцы получили 13 процентов от всех грантов и конкурсов президента для молодых ученых.

Ранее в Piter.tv сообщалось, что в 2021 году проведут праздник выпускников "Алые паруса".

Фото: Piter.tv