На стоянке в Рыбацком сгорела легковушка

Информации о пострадавших не поступало.

Вечером в воскресенье, 21 марта, очевидцы в соцсетях выложили видео, на котором на платной стоянке у дома № 18 на Рыбацком проспекте вспыхнула иномарка Kia. Ролик появился в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте".

По данным пресс-службы ГУ МЧС по городу, в результате пожара у машины выгорел салон и отсек двигателя. Ликвидировать возгорание получилось к 18:13 часам. В комментариях к записи очевидцы предположили, что у автомобиля были проблемы с "электрикой", а один из знающих ситуацию написал, что машина была застрахована.

Ранее Piter.tv сообщал о том, что массовая авария на КАД в Петербурге произошла из-за мокрого снега. Момент ДТП попал на видео.

Видео: vk.com/spb_today