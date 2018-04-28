На стоянке у Дома молодежи сгорела дотла иномарка

Пожарные не смогли спасти машину.

Сегодня утром на Новоизмайловском проспекте, дом 48, на стоянке у Дома молодежи сгорела иномарка. По словам мобильного корреспондента Piter.TV, автомобиль не удалось спасти. Последствия происшествия и работу пожарных удалось снять на видео.

На записи видно уже сгоревший автомобиль, предположительно это была Audi. Огонь удалось потушить, однако густой дым все еще идет из иномарки. Пожар не задел рядом стоящие автомобили. Сообщается, что пострадавших нет.

Ранее мы писали, что в центре Киева взорвался автомобиль. В результате происшествия один человек погиб, второму оторвало руку.

Видео: Piter.TV