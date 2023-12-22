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На Митрофаньевском шоссе горел Hyundai Solaris
Сегодня, 14:53
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На Митрофаньевском шоссе горел Hyundai Solaris

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Пожар удалось потушить до прибытия сотрудников МЧС.      

В Московском районе сегодня, 6 марта, произошел пожар. На Митрофаньевском шоссе у дома № 15 вспыхнул "Хендай Солярис". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Иномарка загорелась в 13:32.  В машине выгорел моторный отсек. Пожар удалось потушить до прибытия сотрудников МЧС.      

На место случившегося прибыли 10 спасателей. Но их помощь не понадобилась. 

В результате пожара никто не пострадал.   Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что в Кировском районе горела иномарка "Мазда".

Фото: Piter.tv
 

Теги: hyundai solaris, мчс, сгорела иномарка, транспорт
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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