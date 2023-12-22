На Митрофаньевском шоссе горел Hyundai Solaris

Пожар удалось потушить до прибытия сотрудников МЧС.

В Московском районе сегодня, 6 марта, произошел пожар. На Митрофаньевском шоссе у дома № 15 вспыхнул "Хендай Солярис". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Иномарка загорелась в 13:32. В машине выгорел моторный отсек. Пожар удалось потушить до прибытия сотрудников МЧС.

На место случившегося прибыли 10 спасателей. Но их помощь не понадобилась.

В результате пожара никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что в Кировском районе горела иномарка "Мазда".

Фото: Piter.tv

