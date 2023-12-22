На Митрофаньевском шоссе горел Hyundai Solaris

В Московском районе сегодня, 6 марта, произошел пожар. На Митрофаньевском шоссе у дома № 15 вспыхнул "Хендай Солярис". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.
Иномарка загорелась в 13:32. В машине выгорел моторный отсек. Пожар удалось потушить до прибытия сотрудников МЧС.
На место случившегося прибыли 10 спасателей. Но их помощь не понадобилась.
В результате пожара никто не пострадал. Подробности уточняются.
Ранее мы писали, что в Кировском районе горела иномарка "Мазда".
Фото: Piter.tv
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