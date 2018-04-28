В центре Киева взорвался автомобиль: Один человек погиб, второму оторвало руку

Накануне, 27 апреля, в центре Киева прозвучал взрыв.
ЧП произошло в 22.22 на Драгоманова. Предварительно, в салоне автомобиля взорвалась граната. Очевидцы сообщают, что автомобиль внешне цел. После взрыва в салоне вспыхнул пожар. Пассажир скончался от ранений на месте происшествия. Водителя с серьезными осколочными ранениями в срочном порядке госпитализировали в больницу. В социальных сетях пишут, что водителю оторвало руку.
Под видео, которое опубликовали в социальных сетях, местные жители пишут, что уже ничему не удивляются.
Так это не политика, это вседозволенность после АТО, Скоро за хлебом страшно будет выйти!
200 процентов реально случайность. Ехали гулять и для понта с собой взяли ргд понтонуться перед кем-то. А она возьми и хлопни.
Порастаскивали боеприпасы, оружие по всей стране все кому не лень. ...То ли ещё будет(((
А чего всё оружие с ато будет бухкать ещё долго.
Местной полиции предстоит выяснить настоящую причину взрыва.
Видео: Facebook/Киев Оперативный