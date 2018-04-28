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В центре Киева взорвался автомобиль: Один человек погиб, второму оторвало руку

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В сети опубликовано видео с места происшествия от очевидца.

Накануне, 27 апреля, в центре Киева прозвучал взрыв.

ЧП произошло в 22.22 на Драгоманова. Предварительно, в салоне автомобиля взорвалась граната. Очевидцы сообщают, что автомобиль внешне цел. После взрыва в салоне вспыхнул пожар. Пассажир скончался от ранений на месте происшествия. Водителя с серьезными осколочными ранениями в срочном порядке госпитализировали в больницу. В социальных сетях пишут, что водителю оторвало руку.

Под видео, которое опубликовали в социальных сетях, местные жители пишут, что уже ничему не удивляются.

Так это не политика, это вседозволенность после АТО, Скоро за хлебом страшно будет выйти!

200 процентов реально случайность. Ехали гулять и для понта с собой взяли ргд понтонуться перед кем-то. А она возьми и хлопни.

Порастаскивали боеприпасы, оружие по всей стране все кому не лень. ...То ли ещё будет(((

А чего всё оружие с ато будет бухкать ещё долго.

Местной полиции предстоит выяснить настоящую причину взрыва.

Видео: Facebook/Киев Оперативный

 

Теги: ато , взрыв автомобиля , взрыв гранаты , жесть , киев , украина
Категории: Лента новостей Происшествия Криминальные происшествия Мировые новости

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