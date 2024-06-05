На стенде Московской области робот Женя рассказывает анекдоты

Главная фишка стенда Подмосковья – роботы.

На Петербургском международном экономическом форуме начал работу стенд Подмосковья. Его главная фишка в этом году – роботы – рассказал корреспондент Piter.tv.

На стенде гостей встречает робот Женя, который рассказывает о Московской области, проектах, которые в ней реализуются, центре управления регионом, достижениях в сфере ЖКХ, инвестициях, туризме. Роботу можно задать вопросы на разные темы, также он готов прочитать стихи.

Нашему корреспонденту он рассказал анекдот:

Коренные москвичи так любят и гордятся своим городом, что готовы весь год жить на уютных дачах в комфортном Подмосковье. Ха-ха, извините, сколько его рассказываю, всегда смеюсь. робот Женя

На ПМЭФ-2024 представлен макет будущей ВСМ.

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Фото и видео: Piter.tv