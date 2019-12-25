На старт полумарафона "Северная столица" вышли 7 тыс. спортсменов

Забег стартовал и финишировал на Дворцовой площади.

На старт полумарафона "Северная столица" в центре Петербурга, который состоялся 8 августа, вышли 7 тыс. спортсменов. Об этом журналистам рассказал вице-губернатор города Борис Пиотровский, сообщил телеканал "Санкт-Петербург". Пиотровский отметил, что событие для него – символ качественного проведения спортивных мероприятий.

Результаты полумарафона таковы – среди мужчин Владимир Никитин финишировал первым. Он установил новый рекорд полумарафона "Северная столица" – 1:03:19. В женском забеге первой стала Анна Викулова с результатом 1:10:45.

Участников забега ждали две дистанции на выбор – 21,1 или 10 километров. Оба маршрута проходят через исторический центр города – Невский проспект, Казанский собор, Петропавловскую крепость и другие достопримечательности.

Победитель 20-ти километрового забега получил 100 тысяч рублей, 10-ти километрового - 50 тысяч. Другие участники вне зависимости от результата вручили медали в форме ворот Летнего сада.

Фото: Piter.tv