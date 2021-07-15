На старинной набережной канала Грибоедова продолжаются реставрационные работы

Специалисты приступили к заключительному этапу реставрации.

В четверг, 15 июля, продолжая реставрационные работы, рабочие приступили к заключительному этапу восстановительных работ от Могилевского моста до дома № 131, а также к обновлению 1-го Елагина моста.

Работы включают переустройство фундаментальных промежутков; сооружение металлических рамных промежуточных опор; сооружение железобетонных устоев на свайном основании с устройствами переходных плит; переустройство балок пролеточного строения стационарного и разводного пролетов.

Коллеги из "Коммерсанта" ранее писали о пересмотре конкурсных условий для участников тендера по реконструкции мостов на этой территории. По жалобе группы компаний "Геоизол" документация не соответствовала реальному положению дел. Заказчик требовал выполнить работы, в соответствии со стандартами реконструкции объектов культурного наследия. Компания посчитала, что обновление мостов, в первую очередь, связано с дорожными работами, что существенно упрощает задачу.

После проведения повторного тендера не смотря на сомнения ООО "Геоизол", победила компания "Возрождение". Она специализируется на восстановлении памятников. Председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, Андрей Левакин, пояснил, что каждый тендер проходит в условиях конкуренции, и то предприятие, которое победило, то прошло все проверки по требованиям.

В разговоре с Piter TV, чиновник объяснил, чем отличается ремонт дорожных сооружений и мостов-памятников культурного наследия. Так, если восстанавливаются объекты современной инфраструктуры, то и используются современные технологии, чего нельзя сказать об исторических памятниках и объектах культурного наследия. Чтобы воссоздать подобные сооружения необходимо искать компромиссное решение между устаревшими, на сегодняшний день, способами решения таких задач и нынешними, более усовершенствованными и правильными.

Текс подготовила Мария Ильина.

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Видео: Piter.tv