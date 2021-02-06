Мужчина разделся в вестибюле станции "Алма-Атинская".

На станции московского метро задержали мужчину при попытке совершить суицид. Об этом рассказали представители пресс-службы столичного МВД. В полиции уточнили, что речь идет о пассажире в вестибюле станции "Алма-Атинская".

Принятыми мерами мужчина задержан и передан специализированной бригаде скорой помощи. Пострадавших нет пресс-служба МВД России по региону

Источник заявил, что утром в метро вошел гражданин. Он снял верхнюю одежду и стал говорить о том, что нанесет себе телесные повреждения. К месту инцидента сотрудники метрополитена вызвали полицейских, а также бригаду медиков. В ТАСС уточнили, что требований мужчина не выдвигал.

В Telegram-канале департамента транспорта Москвы рассказали, что в настоящее время вестибюль станции "Алма-Атинская" открыт.

Петербурженка сообщила, что вагоне метро при ней мастурбировал неизвестный.

Видео: TG / Опер слил

