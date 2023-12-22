На станции метрополитена "Горной институт" установили все эскалаторы

Отделочные работы ведутся на глубине 70 метров.

На станции петербургского метрополитена "Горный институт" установили все четыре эскалатора. В настоящее время идет отделка будущего подземного вестибюля, технические испытания намечены на лето, передает 31 мая телеканал "Санкт-Петербург".

Отделочные работы ведутся на глубине 70 метров. Станция "Горный институт" станет одной из самых глубоких в городе на Неве. Завершаются также работы в проемах, устанавливается декоративная подсветка. На 95% готова облицовка тоннелей и путевых стен.

Главным украшением подземного вестибюля станут четыре декоративных панно: в черно-белой гамме изображения гор, набережных Петербурга и верфей.

Монтаж декоративных панно завершен в полном объеме. Закрыты они для того, чтобы исключить отложение абразивной пыли, образующейся от оставшихся работ по облицовке проёмов. Артем Морозов, заместитель начальника участка №1 строительного управления "Метрострой Северной столицы"

Ранее вице-губернатор Николай Линченко сообщил, что новая конечная станция четвертой линии метрополитена может быть открыта к 1 сентября.

Фото: пресс-служба "Метростроя Северной столицы"