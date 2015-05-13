На станции метро Юго-Западная показали ход работ

Жители оценили прогресс.

В телеграм-канале "Метрострой Северной Столицы" опубликованы свежие снимки со станции "Юго-Западная". На кадрах видно, что подрядчики продолжают монтаж инженерных систем, отделочные работы и подготовку технологических помещений.

По данным строительного блока, на объекте задействованы специалисты нескольких направлений, включая электромонтажные бригады и команды, отвечающие за укладку конструкций и установку оборудования. В сообщении отмечено: "Работы на станции идут в соответствии с текущим графиком, специалисты выполняют комплекс мероприятий по завершению внутренних элементов инфраструктуры".

"Юго-Западная" входит в первый этап строительства Красносельско-Калининской линии. После ввода станции в эксплуатацию у жителей юго-западных районов появится дополнительный маршрут для быстрого доступа в центральные части города.

Фото: Метрострой Северной Столицы.