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На станции метро "Савеловская" произошло возгорание состава

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Огонь ликвидировали с помощью порошкового огнетушителя.

На станции московского метро "Савеловская" произошло возгорание состава. Об этом сообщил телеканал "360", опубликовал видео с места инцидента.

По словам очевидцев, густой дым с платформы распространился по эскалатору и переходу. Люди покинули вагоны состава, а также выбрались со станции. Отмечается, что произошло короткое замыкание аккумуляторной батареи под платформой. Огонь ликвидировали с помощью порошкового огнетушителя.

Ранее эколог Фролов рассказал, как избавиться от старых покрышек.

Видео: 360.ru

Теги: возгорание, метро, москва, савеловская
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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