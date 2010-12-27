"Новочеркасскую" проверяли почти два часа

В вестибюле нашли бесхозный предмет.

Днем одна из станций ораннжевой ветки метро не работала на вход и выход полтора часа. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.

Станция закрылась в среду, 29 августа, в 13:39 из-за обнаружения бесхозного предмета. Подземку пришлось обследовать до 15:20. В настоящее время метро работает в штатном режиме. Никаких взрывоопасных веществ не обнаружено.

Ранее в сети появились фотографии со станции метро "Академическая", где 30 июля начался капитальный ремонт. Их опубликовала пресс-секретарь Санкт-Петербургского метрополитена Юлия Шавель.

Односводчатая станция глубокого заложения (глубина ≈ 61 м) раньше называлась "Заневская", сейчас – "Новочеркасская".

Фото: Piter.TV