В метро "Ленинский проспект" задержали бомжа с патронами в сумке

Боеприпасы выявили при досмотре в вестибюле.

Вечером в четверг, 5 ноября, в вестибюле станции метро "Ленинский проспект" полицейские задержали одного из пассажиров при проверке его сумки на досмотровой установке. Как стало известно Piter.TV, в сумке мужчины выявили похожие на патроны предметы.

Пассажира задержали по подозрению в незаконной перевозке боеприпасов, 43-летний мужчина оказался неработающим бомжом, ранее был судим за угрозу убийством. Полиция изъяла из сумки 19 патронов и одну пулю, на большинстве боеприпасов не читалась маркировка из-за коррозии.

Ранее мы писали, что житель Фрунзенского района обнаружил у своей квартиры гранату и записку с угрозой.

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