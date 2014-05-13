На станции метро "Горный институт" продолжаются работы по оформлению центрального зала

Новая станция продолжит оранжевую линию петербургского метрополитена.

Работники метростроя сообщают, что на новой станции метро "Горный институт" продолжаются работы по оформлению центрального зала. Станция рядом с Горным институтом продолжит собой "Лахтинско-Правобережную" линию петербургского метрополитена.

В настоящий момент на "Горном институте" уже было подключено карнизовое освещение свода поперечной камеры эвакуационного выхода. Таким образом, было освещены мозаичные панно станции. Строители продолжают оформлять двери в торце центрального зала, за которыми будут размешены служебные помещения для работников метрополитена.

Ко всему прочему на станции продолжается монтаж навигационной системы. В частности, метростроевцы уже установили зеленые вывески с буквой "i", которые будут указывать ближайшие стенды с информацией.

Ранее работники метростроя рассказывали о ходе работ на другой строящейся ветке метрополитена – Красносельско-Калининской.

Фото: Telegram / Подземник