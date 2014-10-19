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На станции "Удельная" электропоезд насмерть сбил пожилую женщину
Сегодня, 17:12
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На станции "Удельная" электропоезд насмерть сбил пожилую женщину

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Полиции предстоит выяснить обстоятельства трагедии.

На железнодорожной станции "Удельная" пожилая женщина попала под электричку. На место выехали транспортные полицейские, сообщили Piter.TV  в пресс-службе УТ МВД РФ по Северо-Западу.

Сообщение о происшествии в дежурную службу поступило в 16:15 27-го июля. Электричка ехала из Петербурга в Выборг. На станции есть светофор, но пока неизвестно, на какой сигнал переходила женщина. По словам заявителя, она погибла. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В пресс-службе Октябрьской железной дороги нам сообщили, что задержек электропоездов это не повлекло. 

Ранее петербургский комитет по транспорту предложил наказывать граждан, которые переходят железнодорожные пути в неположенном месте или на красный сигнал светофора.

Фото: Piter.TV

Теги: удельная
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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