Смольный хочет увеличить штрафы для зацеперов до 5 тысяч рублей

Сейчас штраф составляет всего 100 рублей.

Петербургский комитет по транспорту предлагает наказывать граждан, которые переходят железнодорожные пути в неположенном месте или на красный сигнал светофора. Нормативный правовой акт проходит антикоррупционную экспертизу.

Поправки хотят внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях. В случае, если светофора нет, то нарушением будет считаться проход перед приближающимся железнодорожных подвижным составом или запрещающих сигналах, которые подают работники или технические средства. Штраф составит от 2 до 5 тысяч рублей.

Кроме того, к более серьезной ответственности хотят привлекать людей, которые проезжают в не приспособленных для проезда пассажиров местах. Штраф также может составить от 2 до 5 тыс.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге на Московском вокзале полицейские выявили двух зацеперов, которые проехали на сцепке вагонов от Москвы до Петербурга.

Фото: Piter.TV