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Смольный хочет увеличить штрафы для зацеперов до 5 тысяч рублей
Сегодня, 17:14
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Смольный хочет увеличить штрафы для зацеперов до 5 тысяч рублей

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Сейчас штраф составляет всего 100 рублей.

Петербургский комитет по транспорту предлагает наказывать граждан, которые переходят железнодорожные пути в неположенном месте или на красный сигнал светофора. Нормативный правовой акт проходит антикоррупционную экспертизу. 

Поправки хотят внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях. В случае, если светофора нет, то нарушением будет считаться проход перед приближающимся железнодорожных подвижным составом или запрещающих сигналах, которые подают работники или технические средства. Штраф составит от 2 до 5 тысяч рублей. 

Кроме того, к более серьезной ответственности хотят привлекать людей, которые проезжают в не приспособленных для проезда пассажиров местах. Штраф также может составить от 2 до 5 тыс. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге на Московском вокзале полицейские выявили двух зацеперов, которые проехали на сцепке вагонов от Москвы до Петербурга. 

Фото: Piter.TV

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Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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