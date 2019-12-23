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На станции Сортировочная в Петербурге обновили путевую инфраструктуру
Сегодня, 12:00
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nadezhda_sib

На станции Сортировочная в Петербурге обновили путевую инфраструктуру

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Работы будут завершены до конца июня.

В Петербурге отремонтировали участок железнодорожных путей протяженностью 400 метров. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Работы были проведены в границах станций Санкт-Петербург — Сортировочный — Московский. 

В рамках капитального ремонта произведен демонтаж рельсошпальной решетки с последующей укладкой бесстыкового пути, выполнена балластировка и выправка железнодорожного пути, а также осуществлены отделочные работы.

говорится в сообщении.

Кроме того, до конца июня на станции заменят четыре стрелочных перевода для повышения уровня безопасности железнодорожных перевозок. 

Ранее стало известно о том, что поезд сбил человека на станции Дивенская в Ленобласти. 

Фото: pixabay.com 

Теги: железнодорожные пути, рельсы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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