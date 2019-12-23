На станции Сортировочная в Петербурге обновили путевую инфраструктуру

В Петербурге отремонтировали участок железнодорожных путей протяженностью 400 метров. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги.
Работы были проведены в границах станций Санкт-Петербург — Сортировочный — Московский.
В рамках капитального ремонта произведен демонтаж рельсошпальной решетки с последующей укладкой бесстыкового пути, выполнена балластировка и выправка железнодорожного пути, а также осуществлены отделочные работы.
говорится в сообщении.
Кроме того, до конца июня на станции заменят четыре стрелочных перевода для повышения уровня безопасности железнодорожных перевозок.
Ранее стало известно о том, что поезд сбил человека на станции Дивенская в Ленобласти.
Фото: pixabay.com
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