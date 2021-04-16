Трамвай сошел с рельсов на Политехнической улице Петербурга

Он остановил движение нескольких маршрутов.

В Петербурге на Политехнической улице трамвай сошел с рельсов и заблокировал движение. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГУП "Горэлектротранс".

Инцидент произошел около 11:01. По предварительным данным, причина связана с состоянием рельсов. Движение пообещали восстановить после проведения необходимых работ, а окончательные выводы сделает рабочая комиссия.

Временно изменены маршруты трамваев № 20, 21, 38, 61 и 40.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)