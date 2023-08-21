  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:20
137
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

На станции Солнечная МЖД подожгли релейный шкаф

0 0

На месте происшествия работают ремонтные бригады.

На станции Солнечная Московской железной дороги (МЖД) подожгли релейный шкаф. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.

Инцидент произошел утром 21 августа. Группа неизвестных совершила поджог релейного шкафа, в результате чего поезда киевского направления идут в обе стороны со значительным отставанием от графика. На месте происшествия работают ремонтные бригады.

Ранее мы сообщали, что в Москве неизвестный поджег релейный шкаф на железной дороге.

Видео: Telegram / SHOT

Теги: мжд, поджог, релейный шкаф, станция солнечная
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии