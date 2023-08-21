На станции Солнечная МЖД подожгли релейный шкаф

На месте происшествия работают ремонтные бригады.

На станции Солнечная Московской железной дороги (МЖД) подожгли релейный шкаф. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.

Инцидент произошел утром 21 августа. Группа неизвестных совершила поджог релейного шкафа, в результате чего поезда киевского направления идут в обе стороны со значительным отставанием от графика. На месте происшествия работают ремонтные бригады.

Ранее мы сообщали, что в Москве неизвестный поджег релейный шкаф на железной дороге.

Видео: Telegram / SHOT