На станции Скачки открывают путепровод

Однако жители не уверены, что работы полностью завершены.

Во вторник, 30 июня, на станции Скачки в Красном Селе проходит открытие путепровода. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Дорожный контроль Ленинградская область".

По сведениям очевидцев, у заветного места выстроилась очередь из машин чиновников и педставитеей местной администрации. Тем не менее, с другой стороны платформы работы еще не завершены – этот факт беспокоит местных жителей.



Ранее мы рассказывали о том, что безымянные проезды и дорожные сооружения Петербурга получили наименования.

Фото: ВКонтакте / kng_kontrol47